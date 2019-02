CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Un anno dopo il sogno Modric poi sfumato, l'Inter potrebbe tornare a bussare alla porta di una grande di Spagna per un altro top player croato.

Si tratta diche la prossima estate potrebbe lasciare ildopo anni di titoli e vittorie. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano 'Sport', i nerazzurri avrebbero preparato un’offerta faraonica per assicurarsi il centrocampista blaugrana. L’Inter sarebbe infatti disposta a pagare fino a 90 milioni di euro per il cartellino del mediano croato, con l’intento di abbassare di 30 milioni la clausola rescissoria fissata invece a quota 120 milioni di euro. Il quotidiano spagnolo sottolinea inoltre come il club nerazzurro avrebbe offerto al calciatore uno stipendio da 5 milioni netti a stagione. Rakitic ha però un contratto con Barcellona fino al 2021 ed è in attesa di un possibile adeguamento.