CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA MANCHESTER UNITED / Nelle ultime ore si sta parlando moltissimo del caso legato a Douglas Costa. Il brasiliano reo di aver risposto con un 'like' (poi rimosso in seguito) al Manchester United, sembra sempre più lontano dalla Juventus. La stagione dell'ex Bayern fa infatti presagire una possibile cessione in estate: la squalifica di inizio anno, il mi piace malandrino, i tanti infortuni ed anche l'incidente stradale sembrano tutti indizi che potrebbero portare ad una partenza.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nonostante tutto però la Juventus ha deciso di non privarsi di Douglas Costa già ora. A gennaio infatti ci sarebbe stata un'offerta di 54 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro) del Manchester United indirizzata ai bianconeri, ma rispedita al mittente. Il 'Sun' ricorda inoltre che il fantasista brasiliano è stato per molto tempo un obiettivo dello United quando ancora giocava nel Bayern Monaco. Allegri non ha però dato il via libera alla cessione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui