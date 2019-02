Atletico-Real Madrid, furia colchoneros: tweet contro l'arbitro

ATLETICO REAL MADRID ARBITRO / Non c’è derby senza polemiche, soprattutto se a fronteggiarsi sono Atletico e Real Madrid. La netta vittoria dei blancos al Wanda Metropolitano ha certificato la loro rinascita, ma il club di Simeone ha avuto parecchio di cui lamentarsi per l’andamento della sfida dal punto di vista dell’arbitraggio. E non ha fatto nulla per nasconderlo.

I colchoneros, infatti, hanno pubblicato sul loro account Twitter ufficiale delle immagini con le giocate più polemiche della gara.

Con un tweet senza parole nel quale compariva solo un emoticon pensieroso, l’Atletico ha fatto riferimento al rigore assegnato ai blancos per il fallo disu, che nella foto pare avvenire fuori area.

Inoltre, il club mostra un fotogramma del bellissimo gol annullato ad Alvaro Morata (sarebbe valso il 2-2), secondo il quale la sua posizione sembra regolare, mentre l’arbitro ha annullato la sua prodezza per fuorigioco. Infine, l’Atleti denuncia anche un mancato rigore per una botta di Casemiro sullo stesso Morata nell’area dei blancos, sul risultato di 1-2. La rabbia dei rojiblancos si rivolge soprattutto al VAR, che non ha corretto le decisioni del fischietto in nessuno dei casi sopracitati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui