CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO BENFICA / Joao Cancelo, terzino della Juventus, si è confessa in un’intervista ai microfoni di 'A Bola'.

Tanti i temi toccati dall'exche si è soffermato in particolar modo sul suo legame con il: "È stato un grande rimpianto quello di non aver potuto giocare regolarmente nella prima squadra, nello Stadium of Light. Quando ci ho messo piede in Nazionale, ho sentito tutto il calore dello stadio: quando si gioca con l’amore per la maglia si diventa ancora più forti. Tornare al Benfica in futuro? Mai dire mai, mi sono trovato davvero benissimo. Cristianosembra che abbia la mia età. Oggi alla Juve mi sento un giocatore molto più completo”.