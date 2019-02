SANREMO 2019 ULTIMO / Coda polemica del Festival di Sanremo 2019, vinto da Mahmood. In sala stampa, al termine della kermesse, violento sfogo di Ultimo, giunto secondo, che ha attaccato i giornalisti presenti.

"Sono contento per il ragazzo Mahmood, che ha vinto il Festival - ha detto - Non mi sta bene che voi giornalisti dobbiate sempre rompere il c...! Avete solo questa settimana per sentirvi importanti. Potete anche farlo, non mi interessa, tanto troverete sempre qualcosa da ridire su ciò che io dico. Ho detto di essere contento per lui, non provo rancore per com'è andata. Sono contento di aver partecipato, punto. Che ho detto di male? Vi sembro inca...? Al contrario di molte altre persone, non ho bisogno di fingere. Non ce l'ho con nessuno, sono semplicemente amareggiato perché punto all'eccellenza".