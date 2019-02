CALCIOMERCATO SASSUOLO CARNEVALI JUVENTUS MAROTTA / Alle 18, sfida da brividi per il Sassuolo che riceve la Juventus capolista. Un match importante per i neroverdi per confermare l'ottimo cammino svolto fin qui e per i bianconeri per allungare nuovamente con il Napoli. L'ad degli emiliani, Giovanni Carnevali, non si nasconde: "Puntiamo a tornare in Europa - ha dichiarato alla 'Gazzetta dello Sport' - De Zerbi è un interprete della nostra mission del bel gioco. Con la Juve dovremo essere semplicemente perfetti".

Sui rapporti di mercato con i bianconeri: "In estate potremmo acquistarecome già successo con? E' uno dei dirigenti più capaci, ma trattare con lui è impossibile. Quando tutela gli interessi della sua società non lo smuovi. Quando dissi di no perlo dissi a, persona più comprensiva. La Juve in questi anni ha compiuto un salto notevole, ma è un peccato che fatichi a legare con gli altri club. Potrebbe essere la locomotiva del nostro movimento e invece pensa solo per sé, ma è un difetto di tutti". Sul futuro di: "In estate ne riparliamo".