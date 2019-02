CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA DOUGLAS COSTA / Il pareggio del Napoli con la Fiorentina da' alla Juventus la grande occasione di allungare nuovamente a 11 punti di vantaggio in testa alla classifica, in caso di vittoria oggi contro il Sassuolo alle ore 18. Il clima tra i bianconeri, però, non è particolarmente disteso. In questi giorni, due i casi che hanno turbato i bianconeri. L'abbandono della panchina da parte di Dybala, pochi minuti prima della fine della gara contro il Parma, e l'incidente stradale, con successivo volo a Parigi al compleanno di Neymar, da parte di Douglas Costa.

Casi rientrati in via ufficiale, ma attenzione ai possibili sviluppi.

ha spiegato che la 'Joya' ha chiesto scusa per il suo gesto ed è stato perdonato dal gruppo, ma, intanto, oggi potrebbe partire nuovamente dalla panchina in luogo di. Con un 'giallo' legato alla fascia di capitano. Anche scendesse in campo, potrebbe non toccare a lui. Piccoli indizi di qualche crepa che in effetti c'è. La stagione dell'argentino, al di là dei gol in, non è decollata. E un addio a fine anno non sembra così improbabile.e l'ci pensano, nelle ultime ore si sarebbe fatto sotto anche il Psg . Per quanto concerne Douglas Costa, dopo quanto accaduto tra lunedì e martedì nuovi momenti di tensione a Torino per il 'like' alle notizie di mercato sul. Il brasiliano è lontano dai picchi di rendimento dello scorso anno, fermato da qualche problema fisico e disciplinare. Anche per lui, occhio alle sirene estive: derby di Manchester in vista per lui