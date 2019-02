Calciomercato Napoli, giallo Hamsik: nuova frenata col Dalian?

CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK DALIAN / Senza Hamsik, il Napoli ha pareggiato 0-0 con la Fiorentina. Pur autori di un'ottima prova, gli azzurri non hanno sfondato il muro eretto da Lafont.

Il centrocampista, intanto, è in Slovacchia, attendendo il via libera definitivo per trasferirsi al, dopo aver svolto le visite mediche con il club cinese a Madrid. Ma c'è un nuovo giallo. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', ci sarebbe stata una seconda frenata nella trattativa. Ancora una volta, il Napoli avrebbe ritenuto insufficienti le garanzie bancarie presentate dal Dalian. L'impressione, comunque, è che si possa chiudere nei prossimi giorni.