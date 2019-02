BARCELLONA MESSI VALVERDE / Domani sera il Barcellona sarà ospite dell'Atletico Bilbao in campionato. Nei blaugrana sta tenendo banco la condizione fisica di Messi, vittima di una contrattura durante la gara contro il Valencia.

A fare chiarezza sull'argentino ci ha pensato in conferenza stampa il suo allenatore: "Bisogna aspettare per decidere. Nel match di coppa non lo volevamo rischiare. Domani ci troveremo in una situazione simile. Prenderò una decisione dopo averlo interpellato. Se sarà al 100%, giocherà. Se non lo sarà, vedremo. Io lo vedo molto bene".

