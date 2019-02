PARMA INTER NAINGGOLAN / Il centrocampista dell'Inter Nainggolan ha parlato della sua prestazione ai microfoni di 'Sky Sport': "Le squadre dietro stanno spingendo e questa vittoria ci dà distanza. Abbiamo avuto un periodo difficile. Oggi abbiamo visto un gruppo che ha voluto la vittoria. Abbiamo combattuto e creato di più. Abbiamo meritato".

L'ex giallorosso ha poi proseguito, rivelando di aver stretto un patto con la società nerazzurra: "Come sto? Sto cercando di dare il meglio di me. Ho iniziato male questo campionato, non sono mai stato al 100%. Ho avuto un po' di problematiche extra calcistiche. Abbiamo fatto un percorso con la società. Abbiamo stretto un patto. Voglio giocare a pallone e dare il meglio di me.

Quale patto? Sono cose che rimangono negli spogliatoi. So che ho sbagliato qualcosa e non ho fatto prestazioni di livello. Abbiamo stilato un programma differente. La società mi è stata vicino. Un argomento del patto passa anche dal mio rendimento fisico. Più giochi e più la condizione aumenta, vale per tutti. Le cose fuori dal campo sono sempre state per me una cosa secondaria nel mio percorso di carriera. Alcune cose però le dovevo cambiare. Con la tranquillità posso lavorare in modo più sereno. Per come ho vissuto finora non ho mai avuto problemi di natura fisica. In questa stagione però qualche problema l'ho avuto, così ci siamo fatti alcune domande. Ringrazio i collaboratori tecnici. Che ambiente ho trovato all'Inter? A Roma si sente più calore. Qui si è vinto molto e ci si aspetta di tornare alla vittoria. Le critiche ci sono sempre quando le cose vanno meno bene. Le critiche vanno accettate: bisogna rispondere sul campo".