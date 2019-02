PARIS SAINT-GERMAIN CAVANI / Piove sul bagnato in casa Paris Saint-Germain: il club francese potrebbe ritrovarsi ad affrontare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United senza due dei suoi pezzi da novanta.

Oltre a, infatti,potrebbe dover fare a meno anche di Edinsonche si è infortunato nel match di campionato contro il, calciando il rigore che ha deciso la partita. Dolore e sostituzione al 43' del primo tempo per il 'Matador': "Non ho buone notizie - ha detto nel post gara Tuchel -, serve aspettare. Non ho ancora visto Cavani, né parlato con il dittore. Non so se ci sarà martedì in Champions. E' preoccupante: se i tuoi giocatori chiave non ci sono non è la stessa cosa. Non abbiamo Cavani e non abbiamo Neymar".