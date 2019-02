PARMA INTER D'AVERSA / L'allenatore del Parma, Roberto D'Aversa, ha commentato la gara dei ducali contro l'Inter, persa per 0-1, a 'Sky Sport': "Bisogna considerare il valore dell’Inter. Noi siamo partiti meglio con la traversa di Gervinho. Nella ripresa li abbiamo sofferti e abbiamo subìto il gol su un nostro errore. C’è un po’ di amarezza. La nostra parte migliore sono stati i primi 20’. È chiaro che quando l’Inter fa la partita dobbiamo essere bravi. La qualità deve essere superiore quando si vuole battere una squadra come quella nerazzurra.

Nel primo tempo se passiamo in vantaggio la partita cambia. La traversa di Gervinho e l’occasione di Inglese potevano cambiare la gara. Fino al gol l’azione più clamorosa l’aveva avuta Gervinho”.

l tecnico dei ducali ha poi continuato: "Se ho pensato di cambiare qualcosa in mezzo la campo? Dopo il gol avevo messo Stulac. Iacoponi aveva un problema ed era in dubbio. Chi magari era un po’ calato era Kucka ma ha esperienza in queste partite e sa gestirsi. Il gol subìto non è dipeso dalla condizione fisica. Sul primo passaggio i terzini lavoravano troppo larghi".

