SERIE A PARMA INTER MARTINEZ / Ci pensa Lautaro Martinez: è un gol del 'Toro' a regalare i tre punti all'Inter controil Parma. Al 'Tardini' finisce 0-1 grazie alla rete dell'argentino che sblocca il match appena entra sul terreno di gioco. Una gara a due facce per la squadra di Spalletti che soffre più del dovuto nel primo tempo e rischia anche di andare sotto: è la traversa a salvare Handanovic e negare la gioia del gol a Gervinho nella prima frazione di gioco.

Tutt'altra gara nella ripresa con i nerazzurri che prendono in mano il pallino del match fino a farlo proprio:si vede negare dal Var una rete (gol annullato per un tocco di braccio), poi entra Lautaroal 77' e due minuti dopo decide il match. L'Inter sfiora anche il raddoppio con un palo dima il risultato non cambia più. Respira, vince l'Inter e mette la parola fine alla crisi di inizio 2019.

PARMA-INTER 0-1: 79' Lautaro Martinez (I)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 60; Napoli* 52; Inter* 43; Lazio* e Roma* 38; Milan 36; Atalanta 35; Sampdoria 33; Fiorentina* 32; Torino 31; Sassuolo 30; Parma* 29; Genoa 24; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Empoli* 18; Bologna 17; Frosinone 13; Chievo*** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui