FIORENTINA NAPOLI KOULIBALY / Il difensore del Napoli, Koulibaly, ha analizzato la sfida pareggiata per 0-0 contro la Fiorentina: "Siamo dispiaciuti. La Fiorentina è forte: ci ha messo in difficoltà. Abbiamo però avuto due o tre buone occasioni. Peccato che non abbiamo fatto gol. Penso che possiamo essere anche contenti perché la gara era difficile. Se è cambiata la gestione sulle palle inattive? Tutti ci studiano, ora proviamo a calciare a rientrare. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo lavorare e aiutare gli attaccanti quando loro sono in difficoltà. Se il Napoli rischia di rimanere in una zona di classifica senza stimoli? Non penso, vogliamo vincere le partite.

Vogliamo avvicinarci il più possibile alla. Dobbiamo andare per la nostra strada. Vincere ti fa vincere. Guardiamo il fatto di non aver subìto gol. Dobbiamo continuare così”.

Il centrale ha poi continuato a parlare della difficoltà di fare punti in trasferta: "Forse siamo un po’ più in difficoltà fuori casa. Vincere qui è difficile. Oggi abbiamo tenuto bene il primo tempo. Noi abbiamo avuto grandi occasioni. Anche sui calci piazzati potevamo fare gol". Infine una battuta sullo scudetto: "Chi non ci crede sta fuori dallo spogliatoio. Io ci credo finché la matematica non ci condanna".

