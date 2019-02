CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato a 'DAZN' prima della gara contro il Parma.

C'è il mercato al centro delle sue dichiarazioni con la vicendae le voci sull'interesse per Rakitic: "Il discorso Perisic si è chiuso il 31 gennaio: ha provocato qualche fastidio, soprattutto al ca giocatore ma ora ha lavorato molto bene e sono sicuro che vedremo il miglior Perisic della stagione.? Siete voi che ne parlate, noi non stiamo parlando di questi nomi, dobbiamo far esprimere al meglio la squadra".