FIORENTINA NAPOLI BIRAGHI / Il difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi ha analizzato ai microfoni di 'Sky Sport' il match contro il Napoli, pareggiato per 0-0: "Pareggio importante? Sì, non dimentichiamoci contro chi abbiamo giocato. Loro puntano al campionato.

Abbiamo dato di tutto per vincere ma non siamo riusciti a fare gol. Importante non aver subìto reti. Lottare per posizioni più in alto? Queste sono le partite dove si acquista personalità ed esperienza. Andiamo avanti con il nostro lavoro”.

