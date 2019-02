FIORENTINA NAPOLI ANCELOTTI / Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina ai microfoni di 'Sky Sport': "Risultato giusto? Non mi sembra, abbiamo perso 2 punti che meritavamo. È stata una partita impeccabile e sono mancate alcune finalizzazioni. Questo ci ha portato questo risultato. Tanti errori o squadra poco brillante? La partita è stata bella, abbiamo avuto difficoltò nella costruzione ma una volta superata la pressione abbiamo avuto opportuna.

La prestazione c’è stata e la vittoria sarebbe stata meritata".

L'allenatore ha poi parlato di diversi argomenti, partendo dalla prestazione di Mertens fino al forfait di Albiol: "Dries non è fortunato, gli è mancata un po’ di freddezza. Merito anche di Lafont. C’è stato un po’ del nostro ma c’è anche merito del portiere. L’unica difficoltà è stata l’uscita da dietro, potevamo gestire meglio alcuni palloni. Loro pressavano tanto. Poi siamo arrivati davanti alla porta in modo lineare ed è mancato il colpo finale. Sono l’ultimo a giudicare la gara della mia squadra dal risultato. La squadra è viva, dobbiamo regolare l’aspetto finalizzativo. Quanto rimarrà fuori Albiol? Ha questo fastidio che stiamo controllando. In settimana avremo una diagnosi precisa sui tempi di recupero che non dovrebbero essere lunghissimi”.

