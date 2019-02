Sassuolo-Juventus, i convocati di Allegri: ritorno importante

CONVOCATI JUVENTUS BARZAGLI / In programma domani alle 18, Sassuolo-Juventus sarà una gara molto importante per Andrea Barzagli. Dopo la lunga assenza per infortunio, il difensore torna nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: De Sciglio, Caceres, Alex Sandro, Barzagli, Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean, Bernareschi.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui