Calciomercato Milan, derby con l'Inter per il ribelle

CALCIOMERCATO INTER MILAN RABIOT / Il Barcellona ha mollato Adrien Rabiot. In Francia e in Spagna non hanno dubbi e, quello che sembrava un trasferimento già concluso rischia di tramutarsi in una colossale fumata nera. Dopo aver rifiutato ogni tipo di offerta per il rinnovo contrattuale con il Psg, il centrocampista francese a gennaio ha ricevuto anche le offerte di Bayern Monaco, Liverpool e Tottenham, ma nessuna ha voluto affondare il colpo immediato, preferendo non spendere nulla per il cartellino viste le elevate richieste per ingaggio e commissioni.

Rimaste abbastanza sullo sfondo a gennaio, Inter e Milan hanno nuovamente drizzato le antenne in vista di un ingaggio a parametro zero del centrocampista mancino, accostato anche a Juventus e Roma. Le due milanesi, in caso di qualificazione alla prossima Champions, vogliono piazzare almeno un colpo importante in mediana e potrebbero ingaggiare un derby di mercato per Rabiot, puntando sui rapporti instaurati già in passato da Leonardo e Marotta con la mamma agente del ragazzo.

