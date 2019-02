PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-NAPOLI: super Lafont!

PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA NAPOLI / Partita molto bella e molto tirata al 'Franchi' di Firenze, come abitualmente accade fra Fiorentina e Napoli. Gli azzurri hanno occasioni più nitide ma trovano di fronte un Lafont spettacolare, la Fiorentina gioca più di rimessa e ha meno occasioni di andare a rete, ma comunque non gioca affatto male. Pareggio tutto sommato onestissimo per quanto visto in campo.

FIORENTINA

Lafont 7,5 - I portieri più grandi sono quelli che fanno sembrare semplici anche le parate più difficili. Visto che quelle di stasera sono fantascientifiche, farle passare per ordinaria amministrazione è da top player assoluto. Lo diventerà senza ombra di dubbio.

Ceccherini 6 - Nella particolare difesa impostata da Pioli fa sia il terzo centrale sia l'esterno a destra, quando Biraghi ripiega dall'altro lato. Non è esattamente impermeabile, ma in un modo o nell'altro la squadra ci mette sempre una pezza.

Pezzella 6 - Anche lui in un modo o nell'altro riesce sempre a sfangarla, poi a 10 minuti dal termine accusa un problema al ginocchio ma stringe i denti finché può, poi deve uscire quando proprio non ce la fa più.

Hancko 5,5 - Primo tempo in relativo controllo, anche se Callejon gli sbuca alle spalle almeno un paio di volte. Poi da quella parte si sposta anche Insigne e inizia a vedersela davvero brutta. Pioli lo toglie dal campo prima che sia troppo tardi. Dal 12' st Vitor Hugo 6,5 - Con lui la Fiorentina acquisisce più equilibrio nella difesa a tre, lui sa come farsi rispettare.

Dabo 6,5 - Spende tantissimo, corre tanto su quella fascia e si occupa soprattutto di monitorare le scorribande di Zielinski e le sovrapposizioni di Ghoulam. Prestazione di grande sostanza.

Fernandes 6,5 - Lui è un altro di quelli che non si vedono molto in campo ma sanno come farsi sentire. Non ruba l'occhio ma ruba parecchi palloni.

Veretout 7 - Solido e difficilissimo da superare, mette in mostra una buona tecnica e tanta intelligenza tattica contro quella che potrebbe anche essere la sua prossima squadra. Un partitone.

Biraghi 6,5 - Molto più incisivo in fase propositiva che in fase difensiva, anche su di lui il Napoli ha puntato il mirino e stasera se non altro avrà visto un piede bello caldo.

Chiesa 6 - Gara votata al sacrificio, in avanti si dà da fare ma non incide quasi mai. Sempre prezioso comunque per corsa e applicazione tattica.

Muriel 5,5 - Palla al piede è devastante, soprattutto quando ha spazi aperti, ma non incide come nelle precedenti uscite. A 15 minuti dal termine ha spazio e possibilità per affondare e servire Mirallas sulla destra, ma perde l'attimo giusto.

Gerson 6 - Prezioso tatticamente, parte prima da destra poi cambia lato per mettere pressione a Hysaj. Esce particolarmente infastidito per il cambio, anche perché stava giocando una partita tutto sommato di spessore. Dal 24' st Mirallas sv - Pochi minuti e chiede il cambio, problema muscolare al polpaccio per lui. Dal 35' st Simeone sv

All. Pioli 6,5 - Schiera una formazione non banalissima a livello tattica, con calciatori che lottano e combattono contro dei leoni in una partita molto sentita da queste parti. Tutto sommato un buon punto.

NAPOLI

Meret 6 - Tiri in porta ne arrivano davvero pochi, lui controlla la zona di competenza senza troppi problemi.

Hysaj 6,5 - Gara solidissima, chiunque passi dalle sue parti non riesce mai a superarlo.

Nella ripresa prende fiducia e inizia anche a sovrapporsi per quanto gli è possibile.

Maksimovic 6,5 - Notevoli passi avanti rispetto alle uscite precedenti da

centrale difensivo, lavora di fisico ma è anche intelligentissimo negli anticipi. Nel momento peggiore per Albiol, il serbo si dimostra un sostituto perfetto.

Koulibaly 6,5 - La sua solidità difensiva è sempre una garanzia, le sue chiusure sono spesso in surplus e sembra leggere le situazioni prima degli altri. Se lo vuole mezza Europa un motivo ci sarà...

Mario Rui sv (6' Ghoulam 6 - Non ha ancora l'esplosività dei tempi migliori e molto raramente arriva sul fondo, comunque si sta rivelando molto attento in fase difensiva, lasciando poche sbavature).

Callejon 6,5 - Attivissimo sulla destra, ha un paio di inserimenti alle spalle dei difensori come sa fare soltanto lui, ma per questione di secondi arriva in ritardo sul pallone. Sfiora il gol più volte senza però perdere la sua proverbiale utilità tattica.

Allan 7 - Il mal di Parigi sembra smaltito alla grande. Bisogna aspettare il 75' per vedere il suo primo errore in impostazione mentre in chiusura è sempre insuperabile. Sembra aver trovato lo smalto dei bei tempi.

Fabiàn 6,5 - Elegantissimo palla al piede, molto pericoloso dalla distanza, sfiora anche il gol nel secondo tempo. Non ha la qualità di Hamsik nell'impostazione né la sua visione di gioco, ma resta un centrocampista sopraffino.

Zielinski 6 - Spende tanto, non sempre è ineccepibile nello smistamento del pallone e non gioca la sua miglior prestazione, ma non si può dire certo che demeriti. Dovrebbe trovare più continuità nella prestazione.

Insigne 6 - Tira in porta meno del solito ma sembra molto ispirato nell'impostazione e nella gestione del pallone. Imbuca un paio di palloni che meriterebbero miglior sorte ma non trova la giusta assistenza. Dal 32' st Verdi sv

Mertens 5 - Ha un paio di occasioni che sono cioccolatini da scartare e appoggiare in porta, ma un po' ci mette del suo e un po' si trova davanti un Lafont versione cyborg. Il "suo" gli vale la lieve insufficienza a dispetto di una gara comunque non negativa. Dal 16' st Milik 5,5 - Anche lui ha dei palloni buoni per sbloccare il risultato ma anche lui per questione di millimetri non trova il bersaglio. Quella in pieno recupero era un'occasione da non sbagliare.

Ancelotti 5,5 - Per lui invece sono più due punti persi che uno guadagnato. Ottime occasioni per portarsi in vantaggio ma i suoi proprio non riescono a chiuderla. E questa mancanza di cinismo è spesso costata cara al Napoli. Un punto di partenza importante per lavorare in vista del finale di stagione.

Arbitro Calvarese 6 - Un po' in confusione fra falli e cartellini, ma alla fine dei conti tutte le chiamate più difficili lo vedono aver ragione. Va bene anche così.

TABELLINO

FIORENTINA-NAPOLI 0-0

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko (12' st Victor Hugo), Biraghi; Dabo, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson (24' st Mirallas; 36' st Simeone). A disp. Terracciano; Brancolini, Antzoulas, Nargaard, Pjaca, Graicar. Allenatore: Pioli

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (6' pt Ghoulam); Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens (17' st Milik), Insigne (32' st Verdi). A disposizione: Ospina, Karnezis, Chiriches, Malcuit, Luperto, Diawara, Ounas. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Calvarese di Teramo

NOTE: Ammoniti: Dabo, Veretout (F); Callejon, Zielinski, Ghoulam, Maksimovic (N).

