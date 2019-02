Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>FIORENTINA NAPOLI ZIELINSKI/ Intervistato ai microfoni di 'SkySport', Piotr, centrocampista del Napoli, ha commentato il primo tempo della sfida esterna a Firenze contro la Fiorentina: "Qui a Firenze non si gioca facile, è una partita molto fisica, abbiamo 2 o 3 occasioni per fare gol e non ce l'abbiamo fatta. Ma c'è ancora il secondo tempo e abbiamo ancora l'occasione per buttarla dentro". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!