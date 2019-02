PAGELLE FIORENTINA NAPOLI PRIMO TEMPO / Se il risultato di questa partita è ancora bloccato sullo 0-0 il merito è soprattutto della straordinaria parata di Alban Lafont. Il portiere della Fiorentina, a 10 minuti dal termine del primo tempo, si ritrova Mertens a metri zero che la appoggia in rete e con un riflesso felino la toglie dalla porta. Una prodezza vera e propria, che salva il risultato di una partita finora piuttosto equilibrata, con Pioli che ha adottato una sorta di 3-4-3 per impensierire Ancelotti e i suoi. Finora però è successo più il contrario.

Da segnalare anche uno strepitoso salvataggio di Allan ad un passo da Meret.

FIORENTINA

Lafont 7

Ceccherini 6

Pezzella 6

Hancko 6

Dabo 6,5

Fernandes 6,5

Veretout 6

Biraghi 6

Gerson 6

Muriel 6,5

Chiesa 6

All. Pioli 6



NAPOLI

Meret 6

Hysaj 6

Maksimovic 6,5

Koulibaly 6,5

Mario Rui sv (6' Ghoulam 6)

Callejon 6

Allan 7

Fabiàn 6

Zielinski 6,5

Insigne 6

Mertens 5,5

All. Ancelotti 6

