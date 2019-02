CALCIOMERCATO INTER KARAMOH / Sospeso dal Bordeaux e non convocato per la sfida dello scorso martedì contro il Marsiglia, Yann Karamoh si è scusato con il club francese e i suoi tifosi attraverso un lungo post su Instagram.

Ecco il lungo messaggio dell'esterno di proprietà dell'Inter: "Scrivo questo messaggio per scusarmi del mio comportamento, ma anche per le distorsioni della situazione create da parte di diverse persone al di fuori dei conflitti. Che, del resto, aggiungono tensioni che non sono necessarie. Mi scuso sinceramente con le persone che potrei aver ferito o offeso con le mie parole o il mio atteggiamento.

Mi odio per aver lasciato che le mie parole superassero i miei pensieri. Mi dispiace che la mia sincerità e la mia onestà, in tutte le circostanze, siano interpretate come provocazione o addirittura arroganza. Mi dispiace anche che il mio comportamento sia stato manipolato dai media per meglio stigmatizzarmi. Il mio ritorno a Parigi dopo essere stato escluso dalla partita contro il Marsiglia non voleva essere una provocazione. Avevo bisogno di passare un po’ di tempo con le persone vicine e liberare la testa. Non sarebbe valsa la pena di saltare un allenamento se ne avessi avuto uno. Lo trovo un gesto terribile, che non corrisponde alla verità. Tuttavia auguro buona fortuna per le prossime partite ai miei compagni! Spero sinceramente che alcune persone smettano di ripetere ciecamente ciò che vedono e sentono".