VIDEO SAMPDORIA FROSINONE GOL HIGHLIGHTS / Ostacolo Frosinone per la Sampdoria di Marco Giampaolo, determinata a rilanciarsi in zona Europa dopo il ko di Napoli.

Obiettivo fallito per i blucerchiati che perdono tra le mura amiche: il match è deciso da una rete di Ciofani al 25' del primo tempo: per la squadra di Baroni tre punti d'oro in chiave salvezza. 'Calciomercato.it', tramite il canale Youtube della Lega Serie A, vi offre gli highlights e i gol di Sampdoria-Frosinone.