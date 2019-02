CALCIOMERCATO NAPOLI IMMOBILE / Possibile super affare di mercato tra Napoli e Lazio nella prossima sessione estiva.

Secondo 'Tuttosport', infatti, in casa azzurra è tornato a farsi largo il nome di Ciro, un titolarissimo della squadra di Simone Inzaghi. Per luivuole non meno di 60 milioni di euro, una cifra forse giudicata eccessiva dal Napoli, intenzionato comunque a partire all'assalto solo in caso di qualche cessione 'importante'.