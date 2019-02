CHAMPIONS LEAGUE ROMA PORTO OLSEN SCHICK / Brutte notizie per Eusebio Di Francesco in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', l'allenatore giallorosso non potrà contare su: il portiere svedese non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio che gli ha fatto saltare la trasferta di Verona, mentre l'attaccante ceco è alle prese con un fastidio muscolare che l'ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la partita contro il. Entrambi saranno dunque indisponibili per il match di martedì.