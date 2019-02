SONDAGGIO TWITTER CALCIOMERCATO MILAN LOZANO / Un esterno è stato e sarà l'obiettivo del Milan nel prossimo calciomercato estivo.

I follower Twitter di Calciomercato.it , in risposta al nostro sondaggio, hanno votatocome eventuale 'colpo' migliore dei rossoneri. 34% dei voti per il messicano in forza al Psv, appena uno in più di Saint-Maximin del Nizza . 31% per, inseguito a lungo a gennaio, il restante 12% per, compagno a Eindhoven di Lozano.

