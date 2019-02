Calciomercato Genoa, la rivelazione di Sanabria

CALCIOMERCATO GENOA SANABRIA BETIS - Antonio Sanabria sta cercando di far dimenticare ai tifosi del Genoa il bomber Piatek, passato al Milan.

Arrivato in rossoblu nella sessione di mercato invernale che si è appena conclusa dal, in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, il 22enne attaccante paraguaiano ha già messo a segno due gol. E, ai microfoni di 'Radio Monumental', ha svelato alcuni dettagli della trattativa: "Il Genoa ha l'obbligo di riscatto se segno almeno 9 gol in questi sei mesi o almeno 18 nell'anno solare". Se continuerà così, non sarà difficile raggiungere gli obiettivi prefissati in breve tempo.