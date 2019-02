CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Juve-Douglas Costa, divorzio a fine stagione? La strada sempre tracciata davverso verso la separazione e non solo a causa dello scarso rendimento sul campo. Negli ultimi giorni, infatti, l'esterno brasiliano è finito al centro delle cronache extra-campo, dall'incidente automobilistico al blitz alla festa di Neymar che ha parecchio indispettito la società.

Il suo futuro potrebbe essere in al Manchester United (favorito) oppure al Chelsea come scritto su Calciomercato.it . Uno scenario che è stato rilanciato, con citazione, da 'Sportmusing.com' e a cui proprio Douglas Costa, nell'articolo condiviso dal sito inglese su Twitter, ha risposto con un 'Like' (poi rimosso quando era ormai troppo tardi...). Un 'like' - vedi screen in alto - che può essere interpretato come una conferma, o comunque come un desiderio da parte del calciatore di provare l'esperienza in un top club della Premier.