CALCIOMERCATO MILAN MONZA GALLIANI / Monza scelta di cuore. Galliani lo ha sempre detto e lo ha ripetuto oggi a 'Radio Deejay': "Sono nato e cresciuto a Monza, sono un tifoso di questa squadra fin da quando mia mamma mi portava a vedere le partite da piccolo - ha sottolineato l'ex storico dirigente del Milan e attuale Ad del club lombardo prima di svelare un retroscena - Ho detto no a mille squadre, la mia è una scelta di cuore. Da Sivlio Berlusconi è stata fatta un'operazione romantica e ripeto, per il Monza ho un affetto infinito.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non è un lavoro, ma una passione, difatti non prendo una lira...". In chiusura Galliani ha parlato del Milan, "Il mio rimpianto?", riservando parole di elogio al lavoro svolto fin qui da: "E' la squadra che si è rafforzata di più in Europa, cona ha cambiato il volto del Milan. Con Leonardo ci sentiamo spesso perché siamo amici, ma non ha bisogno dei miei consigli. E suallenatore: "Non me lo aspettavo, credevo che il suo carattere così forte gli avrebbe precluso questa carriera".