SASSUOLO-JUVENTUS DE ZERBI SENSI DJURICIC DEMIRAL ALLEGRI - Dopo il rocambolesco pareggio interno contro il Parma, la Juventus di Allegri fa visita al Sassuolo per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A.

I neroverdi sono pronti a fare lo 'sgambetto' ai campioni d'Italia in carica: "Sono la squadra più forte, ma noi ci stiamo preparando al meglio - le parole dell'allenatore del Sassuolo, Roberto, in conferenza stampa - Dovremo giocare con personalità, coraggio, con voglia di divertirci, attaccare e proporre". Sulla formazione, il tecnico bresciano ha le idee chiare: "sta bene e gioca, così come, che è un talento complesso e ha bisogno di continuità per rendere al massimo. Mi piacerebbe dare più spazio a, che quando entra a gara in corso spacca la partita". Infine, si parla anche del rinforzo invernale per la difesa,: "È sveglio, veloce, fisico e tecnico. Sarebbe pronto anche a giocare e si sta integrando molto velocemente".