CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO REAL MADRID SOLARI - Quest'oggi non sarà disponibile per il derby contro l'Atletico Madrid, ma il futuro di Francisco Roman Alarcon Suarez, conosciuto semplicemente come Isco, è tutto da decidere. I rapporti tesi con l'attuale allenatore del Real Madrid, Santiago Solari, fanno pensare ad un addio alla fine della stagione in corso. Ma il club castigliano non sembra aver fretta. Stando, infatti, a 'Marca', il presidente Florentino Perez apprezza moltissimo il 26enne centrocampista e la sua voglia di cambiare la situazione attuale, riconquistando la fiducia del tecnico e il posto in campo. In ogni caso, tutto dipenderà dal futuro della panchina castigliana.

Calciomercato Juventus, per Isco tutto dipende da... Solari

per gli aggiornamenti in tempo reale.

Il tecnico argentino si sta giocando la riconferma e i buoni risultati raggiunti, dopo la sostituzione di Julen Lopetegui, hanno fatto breccia nella dirigenza del Real Madrid. È chiaro che, se dovesse rimanere Solari, Isco verrebbe ceduto. Con Juventus, Manchester City e anche Napoli che osservano con attenzione la situazione. Ma, allo stato attuale, Perez non vuole sentir parlare di addio del calciatore al Real e non è stato neanche fissato il prezzo del cartellino (nei giorni scorsi si è parlato di una cifra compresa tra i 100 e i 150 milioni di euro). Tutto è rimandato a maggio, quando sarà più chiaro il futuro della panchina Real.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui