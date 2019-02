MILAN PAQUETA TITE / Sono bastate poche settimane a Lucas Paqueta per conquistare il Milan. Il brasiliano, arrivato dal Flamengo, si è subito conquistato un posto da titolare nella rosa di Gattuso e ha saputo accaparrarsi anche la stima dei tifosi rossoneri, che già lo vedono come un perno del Milan del futuro. Il giovane centrocampista si è subito adattato al ruolo di mezz'ala nonostante giocasse più avanzato nel Flamengo. Ecco allora che le belle prestazioni in Italia hanno riacceso anche l'interesse di Tite.

Il ct delha infatti inviato, scout della nazionale, a vedere due gare del Milan per poter ammirare il ragazzo: a San Siro contro ilin Coppa Italia e all'Olimpico contro la. E domani, come afferma 'La Gazzetta dello Sport', Sylvinho sarà ancora a San Siro per vedere la sfida contro il. Da quanto filtra le relazioni sono molto positive e Paqueta ha ottime chance di essere convocato da Tite per il doppio impegno di marzo nelle amichevoli del 22 (avversario da definire) e del 26 contro la