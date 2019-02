CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV / "Se sono qui alla Roma è perché ha influito molto la mia telefonata con Edin Dzeko". A parlare è Aleksander Kolarov, che svela un retroscena in merito al suo passaggio in giallorosso avvenuto la scorsa estate. Al canale 'Soccer AM', il serbo ha parlato del suo trasferimento. "Dopo aver parlato col direttore sportivo ho chiamato Edin per chiedergli come fosse il club. La mia decisione finale di trasferirmi qui l’ho presa dopo la telefonata con lui.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E' un amico e lo conosco da tempo visto che abbiamo giocato anche nelinsieme. In più è un giocatore fortissimo: sa usare entrambi i piedi, è tecnico e forte di testa". Kolarov ha anche parlato di sè: "Non sono uno che ride molto. Non sorrido quando cammino o quando sono in campo, ma sono un ragazzo sempre positivo. Il gol allanel derby? Sapevo che avrei segnato e so che la reazione dei tifosi non è stata buona avendo giocato con loro per tre anni". Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI