CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Non solo acquisti, ma anche conferme. Il Milan si muove sul mercato, non solo cercando nuovi colpi, ma anche puntando alla riconferma dei pezzi pregiati.

Uno di questo è senz'altro: il club sarebbe al lavoro per un prolungamento contrattuale dello spagnolo, il cui accordo con i rossoneri scade nel giugno 2022.

Il nativo di Cadice ha affermato più volte di stare bene al Milan e a Milano e, come riporta 'Sport Mediaset', trovare un accordo per il rinnovo non dev'essere particolarmente difficile. Obiettivo della dirigenza milanista è un rinnovo sino al 2024, ma soprattutto alzare la clausola fino a 60 milioni di euro. I primi colloqui tra la dirigenza e l'agente del giocatore sono già iniziati e, senza troppa fretta, nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti novità.

