CALCIOMERCATO MILAN SAINT-MAXIMIN / Allan Saint-Maximin è ormai il primo grande obiettivo di calciomercato Milan per la prossima stagione. I rossoneri sono al lavoro per cercare di accaparrarsi il guizzante esterno d'attacco in forza al Nizza. Il Milan ci ha provato già nelle ultime ore del 31 gennaio e ora cerca di giocare d'anticipo per avere subito a disposizione il ragazzo dall'inizio della prossima stagione.

A tal proposito il Milan, secondo 'Sport Mediaset', ha in programma un incontro con il Nizza il prossimo fine settimana. Dalla loro i meneghini hanno il gradimento e la volontà del giocatore, che volentieri si trasferirebbe a Milano, dove percepirebbe il triplo dello stipendio. I rossoneri infatti hanno offerto al classe 1997 un contratto tra 1.5 milioni di euro e i 2 milioni bonus compresi. Resta da trovare l'accordo con i francesi che chiedono oltre 30 milioni di euro. Il Milan si fermerebbe a 20. L'operazione è però legata anche al raggiungimento della Champions League: entrare nelle prime quattro agevolerebbe e non poco l'affare. Attenzione poi alla concorrenza inglese. Alcuni club di Premier avrebbero adocchiato il giocatore, anche se al momento il Milan è nettamente in vantaggio.

