Calciomercato Juventus, assist dalla Colombia per James Rodriguez

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / Anche in Colombia guardano con estremo interesse agli sviluppi attorno a James Rodriguez.

Fondamentale per la nuova nazionale del Ct Carlos, il trequartista in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid alnon sta trovando continuità ed anche per i 'cafeteros' sta diventando un problema.

A parlarne, in conferenza stampa, è appunto Queiroz che spiega: "Devo parlare con James - esordisce -, Un giocatore del suo calibro deve giocare il più possibile, è molto importante. Il problema è che nel Real Madrid, nel Manchester United o nel Bayern i giocatori devono fare sacrifici. Voglio parlargli presto". In ascolto ci sarà anche la Juventus, che da tempo è sulle tracce di James e soprattutto in caso di addio di Dybala rappresenterebbe la soluzione ideale per il calciatore, come confermato anche dal padre.

