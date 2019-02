CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR / Oltre a muoversi sui giocatori in scadenza, l'Inter lavora da tempo anche ai rinnovi contrattuali di pezzi pregiati. In primis Mauro Icardi, la cui firma appare sempre più vicina, ma anche Milan Skriniar.

E in questo senso il difensore slovacco sembra aver anticipato il capitano argentino: come infatti rivela il 'Corriere dello Sport', l'accordo per un prolungamento è ormai raggiunto. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Le parti avrebbero infatti raggiunto un'intesa: prolungamento sino al 2023 e adeguamento dello stipendio, che passerebbe dagli attuali 1,7 milioni di euro a 3 milioni più bonus. Nessuna clausola rescissoria. Mancherebbero dunque solo alcuni dettagli prima della firma, ma attenzione al pericolo Barcellona. Il club catalano, nonostante il prolungamento, non si lascerebbe scoraggiare e sarebbe pronto all'assalto per il giocatore.

