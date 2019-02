Calciomercato Inter, tira e molla Icardi: Marotta 'frena' il rinnovo

CALCIOMERCATO INTER MAROTTA RINNOVO ICARDI / I toni si sono abbassati e, come raccontato da Calciomercato.it, i rapporti sono più distesi tra l'Inter e l'entourage di Icardi che cercano la quadra per il rinnovo.

Nonostante questo, non risulta al momento in programma un incontro e, anzi, secondo quanto riferisce 'Il Giornale' il nuovo amministratore delegato interista Beppeavrebbe posto un freno alla trattativa.

Il motivo? L'Ad sa che in Europa non c'è la fila per mettere sul piatto i 110 milioni di euro della clausola rescissoria presente nell'attuale contratto oltre ad un ingaggio da 7/8 milioni di euro netti a stagione. L'obiettivo, quindi, è arrivare eventualmente al rinnovo nei tempi ed alle cifre giuste, rispettando quindi anche le condizioni dettate dalla società e non solo quelle avanzate dall'entourage del giocatore.

