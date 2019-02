Calciomercato Juventus, bivio Dybala: scelto l'erede

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Futuro 'alla Del Piero' o lontano dalla Juventus: è questo il maxi-bivio verso cui si sta avviando ad ampie falcate Paulo Dybala, al centro delle discussioni in queste settimane per la meno prolificità in termini di gol e, soprattutto, il caso della panchina abbandonata in anticipo durante la gara col Parma. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha ripreso e l'argentino si è scusato con la squadra. Da qui, adesso, bisognerà capire come si svilupperà il rapporto. La Juventus non smania dalla voglia di farlo partire, gli ha affidato la numero 10 e Chiellini sarebbe lieto di lasciargli la fascia da capitano quando sarà il momento.

Ma come ricorda 'Tuttosport', il pressing delè sempre forte e costante, così come va ricordato il feeling con l', uscito allo scoperto direttamente col presidenteche ha ammesso di stimare Dybala. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Ecco perché in casa bianconera si ragiona anche sui possibili colpi da effettuare con la maxi-plusvalenza generata dall'eventuale cessione dell'ex Palermo. Le due piste più calde, al momento, portano a Madrid, sponda Real, dove sono in ballo i discorsi per il terzino Marcelo, ma soprattutto per Isco (quasi scontato l'addio se Solari resterà in panchina) e James Rodriguez, che al Bayern è in rotta e non rientra nei piani del Real che, finché non sarà riscattato dai bavaresi, ne controlla il cartellino. Piace molto Zaniolo della Roma, anche se Allegri è apertissimo a varazioni di modulo e quindi il colpo post-Dybala potrebbe arrivare in un altro ruolo: Federico Chiesa il preferito qualora si decidesse di puntare su un'ala, altrimenti attenzione all'operazione Pogba che rimane sempre in piedi mentre si valuta anche Ndombele a centrocampo.

