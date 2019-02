CALCIOMERCATO INTER RAKITI SKRINIAR BARCELLONA / Un'estate fa era Luka Modric, poi sfumato e diventato Pallone d'Oro. Dodici mesi dopo il grande sogno e tormentone del calciomercato Inter pare destinato a diventarlo un altro croato di una big spagnola, ovvero vice-campione del mondo del Barcellona Ivan Rakitic.

Calciomercato Inter, il Barcellona chiede Skriniar per Rakitic

Prendono sempre più consistenza le voci attorno al centrocampista classe '88, in scadenza nel 2021 con i blaugrana che non considerano il suo rinnovo una priorità, come fatto capire dal presidenteche nel frattempo ha acquistatoe puntanell'ottica di un rinnovamento a centrocampo che potrebbe portare Rakitic lontano dal 'Camp Nou'. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

L'ulteriore conferma arriva da 'La Gazzetta dello Sport' che parla di nuovi sponsor cinesi in arrivo per Rakitic che si sta imponendo sul mercato asiatico e tramite i connazionali (Brozovic, Perisic e Vrsaljko) ha saputo dei piani ambiziosi della famiglia Zhang per l'Inter. I dirigenti interisti, nel frattempo, avrebbero colto i malumori del giocatore avvicinandosi nell'ottica di un affare che avrebbe un valore importantissimo sia a livello tecnico che di marketing. Il problema sta nella valutazione del cartellino, al momento ferma ai 125 milioni di euro della clausola che sono ovviamente troppi per le casse nerazzurre. Servirebbe quindi una mossa decisa dello stesso Rakitic che deve far pressione al Barcellona per far scendere il prezzo.

Ma occhio alle richieste dei blaugrana, perché secondo 'Tuttosport' è sempre d'attualità l'interesse catalano per il centrale dell'Inter (ad un passo dal rinnovo fino al 2023) Milan Skriniar. La trattativa per Rakitic potrebbe essere il terreno di gioco perfetto per il Barcellona per chiedere Skriniar, che però stando a quanto riferisce il quotidiano torinese viene considerato intoccabile e viene valutato più di Rakitic (non meno di 80 milioni per lo sloveno, circa 70 la valutazione del croato).

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui