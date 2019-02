p>CALCIOMERCATO INTER MOURINHO CONTE / Continua il toto allenatore in casain vista della prossima stagione: al momento sembra essere una corsa a due tra il suggestivo ritorno in nerazzurro di Josée l'approdo a Milano di Antoniopronto a riabbracciaredopo la vincente parentesi condivisa con la Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Negli studi di 'Rai Sport', Claudia Garcia, giornalista portoghese ed esperta di calciomercato internazionale, ha provato a fare il punto della situazione: ''Conferme ufficiali sulla presenza di Mourinho a Milano non ci sono, ma ce ne sono di ufficiose di persone vicine a lui e al suo entourage. Questo incontro pare che sia avvenuto. Le informazioni che ho è che Mourinho ha sempre rifiutato il Real Madrid, vorrebbe allenare l'Inter, ma lui non è in questo momento la priorità per l'Inter. La priorità è Antonio Conte, non credo che ci possa essere buona chimica tra Marotta e Mou. Marotta non è abituato a lavorare con manager puri come Mourinho. Ma il dirigente nerazzurro anche per una questione di opportunità non può sentire solo Conte. Magari anche per dare un segnale a Conte e far capire che lui non è l'unica opzione. Ricapitolando: Conte è la prima opzione, Mourinho non è la prima opzione. Le persone vicine a lui affermano che vuole tornare in Italia''.

