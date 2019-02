CHIEVO ROMA SCHELOTTO / Al termine della partita persa per 0-3 contro la Roma, Ezequiel Schelotto, centrocampista del Chievo Verona si è concesso ai microfoni di 'Rai Sport' per commentare la prestazione fornita da suoi compagni di squadra: ''Dobbiamo continuare a lavorare e lottare fino alla fine. La prossima settimana abbiamo una partita importantissima. Non è facile, i ragazzi stanno facendo il massimo. Io cercherò di dare il massimo per far risalire velocemente il Chievo.

Presente negli studi anche Pierpaolo Marino, ex dirigente dell'Atalanta. E' stato proprio l'ex direttore generale dei nerazzurri a vendere Schelotto all'Inter durante la finestra invernale di calciomercato del 2013: ''Ti ho mandato all'Inter, meritavi quel traguardo anche se meritavi di raccogliere qualcosa in più''.

