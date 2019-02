p>CHIEVO ROMA DZEKO / Ancora una volta Edinci ha messo la sua firma nel successo dellache si è imposta per 0-3 sul campo delnel finale primae poi la traversa hanno negato la doppietta personale del bosniaco che però sta attraversando un buon momento di forma. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI

Al termine della partita, Dzeko si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport': ''Nel primo tempo abbiamo smesso di giocare negli ultimi venti minuti poi Mirante ha fatto una grande parata. Dopo una brutta prestazione abbiamo reagito contro il Milan, abbiamo dimostrato che siamo una squadra compatta. Oggi abbiamo fatto il nostro perché non è mai facile vincere fuori casa. Ogni anno è sempre difficile per il quarto posto, noi dobbiamo vincere le nostre partite e poi guarderemo gli altri. Non c'è freddezza con i tifosi, come loro anche noi non siamo contenti però i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Speriamo che martedì tornino tutti per sostenerci".

