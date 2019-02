CALCIOMERCATO SPAL CAGLIARI KURTIC / Jasmin Kurtic, centrocampista della Spal, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro la sua ex Atalanta.

Tanti i temi trattati dallo sloveno, a partire dagli ultimi movimenti di mercato che lo hanno visto come protagonista: ''Perché ho cambiato tante maglie? Perché a volte non c'è la giusta fiducia. Per esempio lasciai l'Atalanta perché volevo giocare. E sono felice di aver scelto Ferrara. Il Cagliari mi voleva a gennaio? E' vero, ma io voglio battermi con la SPAL''. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

