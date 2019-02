SERIE A CHIEVO VERONA ROMA / Un convincente 0-3 per continuare la rincorsa ad un piazziamento nella prossima Champions League: missione compiuta per la Roma di Eusebio Di Francesco che non fallisce l'appuntamento con i 3 punti contro il Chievo Verona e riagguanta per il momento la Lazio al quarto posto in attesa del Milan, portandosi a due sole lunghezze di distanza dall'Inter.

Pratica già chiusa nella prima frazione di gara: al 9' è El Shaarawy ad approfittare di un buco della difesa dei padroni di casa e a battere Sorrentino con un tocco sotto. Dieci minuti dopo è Dzeko a raddoppiare: azione personale del bosniaco che da posizione defilata trafigge il portiere gialloblù con un mancino imparabile. Nella ripresa Kolarov cala il tris, i legni negano la doppietta prima a Dzeko poi ad El Shaarawy.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 60, Napoli 51, Inter 40, Lazio* 38, Roma* 38, Milan 36, Atalanta, Sampdoria 33, Torino 31, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 24, Spal 22, Cagliari 21, Udinese 19, Empoli* 18, Bologna 17, Frosinone 13, Chievo*** 9

*una gara in più

** 3 punti di penalizzazione

