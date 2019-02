CHELSEA SARRI HIGUAIN HAZARD / Messaggio di Maurizio Sarri alla dirigenza del Chelsea. Il tecnico italiano spinge per la permanenza a Londra di Higuain e Hazard: "Gonzalo è un grande giocatore, ha fatto bene ovunque è andato. Magari non benissimo al Milan, ma resta un campione.

Il suo modo di giocare è molto utile ad Hazard: secondo me sono perfetti per giocare insieme", le parole di Sarri alla vigilia del big-match di Premier League contro il Manchester City. Higuain veste la maglia dei 'Blues' in prestito (con diritto di riscatto) dalla, mentre Hazard è tentato dalle sirene che lo vogliono al Real Madrid.