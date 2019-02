CALCIOMERCATO ATALANTA TOLOI / Rafael Toloi ha confermato anche in questa prima parte di stagione di essere uno dei pilastri dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini: il difensore bergamasco è così anche finito nel mirino della Selecao di Tite.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza della Dea vorrebbe prolungare il contratto del brasiliano che è in scadenza nel 2020: le trattative sono già in stato avanzato e confermerebbe ancora una volta la fiducia del club orobico verso il difensore classe 1990.

