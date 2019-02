INTER RONALDO / Il suo nome è scolpito nella storia non solo dell'Inter ma dell'intero panorama calcistico: Luiz Nazario de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo, ha fatto innamorare milioni di tifosi con le sue giocate che rimarrano per sempre scolpite nell'immaginario colletivo di tutti gli amanti di questo sport. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI!

Il brasiliano si è raccontatato nella nuova puntata del format 'I Signori del Calcio' in onda su 'Sky Sport'. Tanti i temi trattati a partire dalla sua avventura in nerazzurro: ''L’Inter è nel mio cuore e lo sarà per sempre. Sono stati cinque anni bellissimi della mia vita, in una città che ho imparato ad amare, con la gente che mi ha voluto sempre molto bene. Ho un amore per Milano e per l’Inter che credo rimarrà per sempre. L’amore che ho sentito e ricevuto in Italia non l’ho sentito da nessun’altra parte.

Senza dubbio".

Il legame con Massimo Moratti: "Ora da presidente devo dire che Massimo Moratti è una forte ispirazione per me. Un’ispirazione perché mi ha insegnato tantissimo, dai valori importanti ai rapporti con i calciatori, compreso con me. Sicuramente il valore umano. Il rapporto umano che lui ha sempre avuto con tutti quanti. È una persona meravigliosa che ti guarda negli occhi e ti tratta sempre in maniera gentile. Non rifarei alcune cose. Legato all’Inter ad esempio non rimetterei il Presidente Moratti spalle al muro per decidere il mio futuro. Perché nel momento in cui gli ho chiesto di mandare via Hector Cuper altrimenti me ne sarei andato via io, Moratti ha deciso di tenere Cuper. Perciò non lo rifarei, cercherei piuttosto di far prevalere la mia idea in un’altra maniera in quella situazione".

Il passaggio al Milan: "Anche lì sono stato molto bene. Ho imparato molto ed ho conosciuto una società incredibile. I tifosi milanisti mi hanno accettato e trattato molto bene. Perciò non c’è una squadra in cui mi sono pentito di andare".

