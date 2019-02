PAGELLE TABELLINO CHIEVO ROMA / La Roma passa al 'Bentegodi' di Verona e ritrova la vittoria in campionato dopo due pareggi consecutivi e la batosta in Coppa Italia contro la Fiorentina. In gol El Shaarawy e Dzeko nel primo tempo e Kolarov nella ripresa. Bene anche l'intero reparto difensivo giallorosso. Notte fonda, invece, per il Chievo di Di Carlo. Ecco i voti del match.

CHIEVO

Sorrentino 6 - Subito attento e reattivo sulla buona conclusione da fuori di Zaniolo. Non può nulla, però, su quelle successive di El Shaarawy e Dzeko.

Frey 5,5 - Non segue il movimento in profondità di El Shaarawy in occasione dell'1-0 ospite. È poi costretto a lasciare il campo per infortunio nei minuti finali del primo tempo. Dal 39' Depaoli 5,5 - Entra a risultato ormai compromesso e la sua prestazione ne risente. Dal 72' Schelotto 6 - Qualche buono spunto nei 20 minuti in cui è chiamato in causa.

Bani 5 - Prima tiene in gioco El Shaarawy, poi si lascia scappare lo stesso attaccante giallorosso nell'azione che porta all'1-0 della squadra di Di Francesco. Errore che pesa come un macigno nell'economia del match.

Rossettini 5 - Anche lui, come Bani, si fa trovare completamente fuori posizione in occasione del primo vantaggio ospite. Gara da dimenticare.

Barba 5,5 - Concede troppo spazio a Karsdorp e Dzeko nell'azione del momentaneo 2-0. Mai incisivo anche in zona d'attacco.

Leris 5,5 - Lotta e si sacrifica, ma è spesso troppo frettoloso e impreciso in mezzo al campo.

Diousse 5,5 - Tra i più lucidi e attivi dei suoi nella prima frazione di gioco. Cala vistosamente, però, nella ripresa.

Hetemaj 5 - Saltato piuttosto agevolmente in area di rigore da Dzeko nell'azione del 2-0 giallorosso. Inoltre, è in costante affanno nel centrocampo gialloblu. Dal 59' Piazon 5,5 - Non riesce ad incidere nei suoi primi 30 minuti in maglia gialloblu.

Giaccherini 6 - Uno dei pochi, se non l'unico, a tentare di creare superiorità numerica nella metà campo avversaria.

Stepinski 5 - Mai pericoloso dalle parti di Mirante e controllato senza troppi problemi dai centrali giallorossi.

Djordjevic 5,5 - Prova diverse conclusioni, spesso lontane dal bersaglio grosso. Piuttosto impreciso.

All. Di Carlo 5 - Atteggiamento sin da subito rinunciatario e squadra piuttosto molle. La salvezza resta un'utopia.

ROMA

Mirante 6,5 - Strepitoso nel primo tempo su Djordjevic nonostante il fuorigioco dell'attaccante gialloblu.

Sempre preciso e attento anche nella ripresa.

Karsdorp 6,5 - Sempre più a suo agio sull'out di destra, anche nella propria metà campo. Confeziona l'assist per Dzeko in occasione del 2-0 giallorosso.

Fazio 6 - Guida la retroguardia con grande autorevolezza senza correre alcun rischio. Leader.

Marcano 6,5 - Rimpiazza alla grande l'infortunato Manolas con una prestazione convincente per tutti i 90 minuti. Decisivo in chiusura nel primo tempo.

Kolarov 7 - Prova a riconquistare i tifosi giallorossi con una prestazione super impreziosita dal gol. Come al solito infallibile con il suo sinistro.

Cristante 6,5 - Gara di grande corsa e sostanza per il centrocampista classe 1995, uomo ovunque per Eusebio Di Francesco.

N'Zonzi 6,5 - Propizia il gol che sblocca il match con un colpo di testa a centrocampo che si trasforma in assist per El Shaarawy. Equilibratore.

Zaniolo 6 - Un solo squillo in avvio in una serata in cui non è chiamato a trascinare i compagni con la sua solita personalità. Dal 76' De Rossi 6 - Aggiunge palleggio e copertura in mezzo al campo.

Schick 6 - Lotta e si sacrifica per i propri compagni nel suo nuovo ruolo da esterno. Prestazione piuttosto generosa per l'attaccante ceco. Dal 59' Florenzi 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e copertura sull'out di destra.

Dzeko 7,5 - Un gol, un assist e una traversa. Il bosniaco è in una di quelle serate in cui è trascinante per tutta la squadra: il Porto è avvertito.

El Shaarawy 7 - Sblocca il match approfittando della dormita della difesa gialloblu e superando con freddezza Sorrentino. Nella ripresa sfiora anche la doppietta ed è fermato solo dal palo. Dal 86' Kluivert s.v.

All. Di Francesco 6,5 - Ulteriori segnali di ripresa dopo la buona prestazione contro il Milan. La Roma è pronta per gli ottavi di finale di Champions contro il Porto.

Arbitro: Abisso 6 - Ottima gestione in un match sempre corretto e privo di episodi dubbi.

TABELLINO

CHIEVO-ROMA 0-3

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey (39' Depaoli (72' Schelotto)), Bani, Rossettini, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj (59' Piazon); Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. All. Di Carlo

Roma (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Zaniolo (76' De Rossi); Schick (59' Florenzi), Dzeko, El Shaarawy (86' Kluivert). All. Di Francesco

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. di Palermo)

Marcatori: 9' El Shaarawy (R), 18' Dzeko (R), 51' Kolarov (R)

Ammoniti: 15' Cristante (R), 18' Zaniolo (R), 21' Barba (C)

Espulsi: -

